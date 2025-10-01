Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na başladı. Açılış toplantısının ardından Meclis’te yoğun siyasi temaslar yaşandı.

Meclis’te açılış ve resepsiyon

Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyon, siyasi parti liderlerini ve üst düzey devlet yetkililerini bir araya getirdi.

Erdoğan’dan F-35 değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin F-35 programına ilişkin sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

“Trump’a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz, bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyon kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP ve Hüda-Par liderleriyle de bir araya geldi. Görüşmelerde yeni yasama yılına dair mesajlar verildi.