Filo, ablukayı kırmayı ve acil insani yardımları direkt olarak Gazze halkına ulaştırmayı hedefliyor. 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona limanından hareket eden filo; Tunus, İtalya, Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden gemilerle büyüdü. Toplamda 50’ye yakın ülkenin aktivisti teknelerde yer alıyor.

Katılımcı ülkeler ve filo yapısı

Sumud Filosu’nda Türkiye, İspanya, Yunanistan, İtalya, Tunus, Fransa, Kanada, Mısır, İngiltere, Belçika, Brezilya, Endonezya, Libya, Malezya, Maldivler, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Filistin, ABD ve Meksika gibi ülkeler doğrudan veya sivil toplum örgütleriyle yer alıyor. Filo içinde “Özgürlük Filosu Koalisyonu”, “Küresel Gazze Hareketi”, “Mağrib Sumud Konvoyu” ve “Sumud Nusantara” gibi platformlar bulunuyor. 44'ten fazla ülkeden 600’e yakın gönüllü ve insan hakları savunucusu Akdeniz’de Gazze yönünde ilerliyor; 80’e yakın deniz taşıtı görevde. Gemilerde, doktorlar, insan hakları uzmanları ve siyasetçiler de yer alıyor.

Sumud Filosu, toplamda 300 ton üzerinde gıda, ilaç, su ve hijyen malzemesi taşıyor. Filo, “sivil” ve “barışçıl” bir misyonla, İsrail ablukasını kaldırmak için uluslararası baskı yaratmayı ve insancıl bir koridor açılmasını amaçlıyor. Organizatörler, girişimin sadece yardım değil; Gazze’de yaşanan insan hakkı ihlallerine dikkat çekmek üzere güçlü bir sembol oluşturduğunun altını çiziyor.

Destek veren ülkeler ve diplomatik çağrılar

Sumud Filosu’na destek veren ülkeler arasında, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya ve ABD öne çıkıyor. 16 ülkenin dışişleri bakanları, filoda kendi vatandaşlarının olduğunu açıklayarak açık bir diplomatik koruma ve güvenlik çağrısı yaptı. Bu ülkeler, abluka altındaki Gazze’ye yönelik her türlü saldırı ve müdahaleye karşı hukuki ve siyasi sorumluluk hatırlatmasında bulundu.

İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri filoya koruma amacıyla donanma gemileri göndermek üzere hazırlık yapıyor. Yapılan ortak açıklamalar, Sumud Filosu’nun karşılaşacağı olası şiddet olayları veya yasa dışı müdahalelerde uluslararası hukukun ve insan haklarının ihlal edilmeyeceği yönünde garanti vermeyi amaçlıyor. Filoya karşı gerçekleştirilecek saldırıların diplomatik sonuçlar doğuracağı hatırlatılıyor.

Destek veren ülkeler, diplomatik açıklamalar

