TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK, ligin 8. haftasında deplasmanda Bursaspor’a 3-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, teknik direktör Bilal Kısa yönetiminde çıktığı karşılaşmada 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligde 7. sıraya geriledi.

Sezonun ilk deplasman mağlubiyeti

Menemen FK, sezon başından bu yana hem iç saha hem deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyordu. Ligde geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden ekip, ilk yenilgisini iç sahada Arnavutköy Belediyespor karşısında yaşamıştı.

Arnavutköy karşılaşmasının ardından üst üste 5 maçta kaybetmeyen Menemen FK, deplasmanda oynadığı 3 mücadelede de yenilgi yüzü görmemişti. Ancak hafta sonu Bursaspor karşısında alınan 3-0’lık skor, sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk deplasman mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

Hedef: Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması

Ligde son iki maçını kazanamayan Menemen FK, 19 Ekim Pazar günü oynayacağı Kahramanmaraş İstiklalspor mücadelesinde galibiyet peşinde olacak. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmayla hem moral tazelemeyi hem de taraftarını sevindirmeyi planlıyor.