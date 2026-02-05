2 Şubat Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ders maratonu başladı. Mart ayındaki ikinci ara tatile kadar kesintisiz eğitim sürecek. Ancak felaketten en çok etkilenen şehirlerde cuma günü ders zili çalmayacak.

6 Şubat hangi illerde okul tatili ilan edildi

Valiliklerden art arda gelen açıklamalar tatil olacak illeri netleştirdi. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te okullar 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 günlüğüne tatil edildi.

Kahramanmaraş Valiliği, anma etkinlikleri ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiğini duyurdu. Trafik yoğunluğunun azaltılması da kararın gerekçeleri arasında gösterildi.

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu da il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 3 günlük tatil fırsatı yakaladı.

Gaziantep Valiliği, kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Osmaniye Valiliği de anma programı ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek tatil kararı aldı.

6 Şubat'ta kamu çalışanları izinli mi

Tatil ilan edilen illerde sadece öğrenciler değil, devlet memurları da izinli sayılacak. Kurum yöneticileri zorunlu hizmetlerin aksamaması için asgari düzeyde personel bulunduracak. Sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi kritik alanlarda görevli çalışanlar ise işbaşında olacak.

İstanbul ve diğer illerde 6 Şubat'ta okullar açık mı

İstanbul'da yarın 6 Şubat Cuma günü okullar tatil değil. Megakentte eğitim planlandığı şekilde devam edecek.

Şu an için Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ gibi depremden etkilenen diğer iller için resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Bu illerde anma programları düzenlenecek ve bazı okullarda tören yapılacağı belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı genel bir tatil açıklaması yapmadı. Tatil kararları valilikler tarafından yerel bazda alınıyor.