Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre sınavlar kurslar yerine ÖSYM'nin merkezi sistemiyle elektronik ortamda yapılacak. Uygulamalı sınav kaldırılırken, yazılı sınavda geçme notu 70'ten 60'a indirildi. Düzenleme 1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

SRC sınavları artık merkezi sistemle yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği kapsamında, yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik mesleki yeterlilik belgelerinde (SRC, ODY, ÜDY) eğitim ve sınav süreçleri yeniden düzenlendi. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek elektronik sınava girecek.

SRC sınavında uygulamalı bölüm kaldırıldı

Düzenlemeyle birlikte SRC sürecindeki uygulamalı sınav tamamen kaldırıldı. Bundan sonra yapılacak e-sınavlarda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Bu değişiklik özellikle ticari taşımacılık sektöründe belge almak isteyen sürücüler açısından önemli bir kolaylık olarak değerlendiriliyor.

SRC sınavında deneme hakkı 8'e yükseldi

Elektronik sınavda başarısız olan adaylar, yalnızca sınav ücretini yatırarak 7 kez daha sınava girme hakkı elde edecek. Böylece toplam deneme sayısı 8'e çıkıyor. Sekizinci sınavda da başarısız olan adayların yeniden kurs kaydı yaptırması gerekecek. Sınavı geçen adaylara MEBBİS üzerinden sertifika düzenlenecek ve belgeler e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

SRC kurslarına kontenjan düzenlemesi getirildi

Yönetmelikle kurs açma sistemi de değişti. Nüfusu 300 bin ve altındaki illerde kurs kontenjanı; her 100 bin nüfusa bir, sonraki her 200 bin nüfusa ise bir ek kontenjan şeklinde planlanacak. Ayrıca kurs açmak isteyenler aynı yıl içinde aynı ilde yalnızca bir başvuru yapabilecek. Kursiyerlerin fotoğraf ve belgeleri kayıt sırasında MEBBİS modülüne yüklenecek.