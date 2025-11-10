Son Mühür / Yağmur Daştan - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilmiş; plan değişikliği ile Balçova’daki Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne komşu olan belediye alanı, “Turizm-Ticaret Alanı” olarak revize edilmişti.

İzmir’in Balçova ilçesi, İnciraltı Mahallesi 25034 Ada 1 Parsele yönelik hazırlanan söz konusu plan, meclis toplantısında kat ve emsal artışının doğru olmadığı ve ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak belirlenen bir yerden vazgeçilmemesi konusunda yapılan çağrılarla birlikte tartışmalara yol açarken, değişiklik önergesi yoğun itirazlara rağmen kabul edilmişti. Kararın ardından, plan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak yasal sürece girmişti.

Tartışmalara rağmen plan askıda

Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, ilgililerin incelemesine sunulmak üzere 10 Kasım – 9 Aralık 2025 tarihleri arasında Balçova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve belediyenin internet sitesinde askıya çıkarıldı.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca yapılan ilan sürecinde vatandaşlar, plan değişikliğine itiraz dilekçesi verebilecek. Askı süresi bitiminden sonra 30 günlük zımni ret süresi ve devamında 60 günlük genel dava açma süresi işleyecek.

‘Kamuoyuna bilgilendirme’

Balçova Belediyesi Başkanlığı’ndan ‘İmar planı değişikliği hakkında kamuoyuna bilgilendirme’ olarak verilen ilanda şu ifadeler yer aldı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.10.2025 tarihli ve 2704542 sayılı yazısı doğrultusunda, İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi 25034 Ada 1 Parsele yönelik hazırlanan UİP:351107546 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.09.2025 tarih ve 04.895 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c Maddesi uyarınca onanmıştır. İnciraltı Mahallesinde bulunan söz konusu UİP:351107546 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, ilgililerce görülebilmesi amacıyla Belediyemiz İnternet Sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 10.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8/b maddesine göre bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereğince Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve İnternet sayfasında yayınlanan onaylı planların, bir ay (30 gün) süre ile askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızdan düzenlenmiş olup, askı süresi içerisinde yapılacak itirazlara ilişkin zımni ret süresi 30 gün olmakla birlikte, askıdan iniş tarihinden itibaren 30 gün olan zımni ret süresinin son gününü izleyen günden 60 gün olan genel dava açma süresi başlayacağı ilanen duyurulur."