Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasına dair açıklamalarda bulundu. “Üzüldüğümüz bir başka gözaltı oldu” diyerek açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, “Tam olarak hangi gerekçe ve suçlama ile gözaltına alındığını bilmiyorum. Bir belediye başkanını gözaltına almanız, tutuklamanız için çok somut, ispatlanmış ve çok ağır suçların olması lazım. Herkes yargılanabilir, hata yaptıysa herkes denetime tabiidir. Fakat insanları sabahın köründe evinden, makamlarından alan ve çok uzun tutukluluk süreleriyle iddianamelerin hazırlanmadığı, yargılamaların uzun sürdüğü bir şeye dönüşürse bunun adı başka bir şey olur. Bu, adalete sağlamanın ötesinde siyasi bir baskı anlamına gelir. Bu da uzaktan bakınca öyle görünüyor. Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir belediye başkanımızdı, inşallah tutuklanmaz ve salıverilir. Görevinin başına döner. Tersi bir durumu düşünmek istemiyorum” dedi.

“Kimse bilmiyor…”

CHP’li belediye başkanlarına yönelik ardı ardına yaşanan operasyonların ardından İzmir ile ilgili herhangi bir endişe olup olmadığına dair soruları da yanıtlayan Başkan Tugay, “Bu ortamda hiçbir şeyden emin olamıyoruz ama biz kendimizden eminiz. Herhangi bir yanlışın içinde olmadığımıza eminiz. İzmir’deki diğer belediye başkanlarıyla da diyaloglarımızda herkesin her zaman gerekli özeni göstererek çalışması noktasında konuşuyoruz. Şu an için bir şey yok ama yani ortamın yarın öbür gün nasıl bir şey yaşatacağını kimse bilemiyor” ifadelerini kullandı.