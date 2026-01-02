Son Mühür- Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan uluslararası kahve zinciri Starbucks, yeni yılla birlikte ürün fiyatlarında artışa gitti. Şirket, güncellenen fiyat listesini tüm mağazalarında eş zamanlı olarak uygulamaya aldı.

En uygun filtre kahve 145 TL oldu

Yeni fiyat tarifesine göre, Starbucks menüsündeki en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahvenin satış bedeli 145 TL’ye yükseldi. Daha önce 115 TL’den satılan filtre kahvede dikkat çekici bir artış yaşandı.

Fiyat güncellemesi, en çok tercih edilen kahve çeşitlerini de kapsadı. Americano’nun fiyatı 120 TL’den 150 TL’ye çıkarılırken, filtre kahvede de benzer oranda bir artış uygulandı. Böylece her iki üründe de yaklaşık yüzde 25 ila 30 arasında zam yapılmış oldu.

Zincir kahve sektöründe dikkat çeken güncelleme

Starbucks’ın yeni fiyat düzenlemesi, son dönemde zincir kahve sektöründe gerçekleştirilen en belirgin artışlardan biri olarak öne çıktı. Güncellenen fiyatların Türkiye genelindeki tüm Starbucks mağazalarında geçerli olacağı belirtildi.