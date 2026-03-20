Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye'de meydana geldi. Rapçi Canbay & Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yapan Kundakçı, çakarlı araçlarla olay yerine gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kubilay Kaan Kundakçı kimdir

Kubilay Kaan Kundakçı, 21 yaşında genç bir futbolcuydu. Profesyonel kariyerini Kars 36 Spor kulübünde sürdürüyordu. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımında orta saha ve hücum bölgelerinde görev alan Kundakçı, sahadaki disiplini ve performansıyla kısa sürede dikkat çekmişti.

Babası Cemil Kundakçı'nın aktardığına göre, genç futbolcu kulübe yaklaşık 2-3 ay önce katılmış ve bayram tatili vesilesiyle İstanbul'a gelmişti.

Silahlı saldırı nasıl gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre rapçi Vahap Canbay, bir süredir ayrı olduğu şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Aralarındaki diyalogun iyi olduğu bilinen Kubilay Kaan Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasını rica etti. Genç futbolcu, Canbay ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun çalıştığı müzik stüdyosunun önüne gitti.

Grup araçta beklerken olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı düzenledi. A.K. adlı şüphelinin araçtaki gruba ateş açması sonucu Kundakçı vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturmada son gelişmeler

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Ateş açan şüpheli A.K.'nın ise firarda olduğu ve deniz yoluyla kaçırılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Rapçi Vahap Canbay'ın da ifadesine başvuruldu.

Baba Cemil Kundakçı, acılı açıklamasında oğlunun olayla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi. Şüphelinin babasının bir spor kulübü başkanlığı yaptığı bilgisi de dikkat çekti.

Kars 36 Spor Kulübü, resmi hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcunun kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ailesine ve spor camiasına başsağlığı diledi.