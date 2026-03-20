Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünü bekleyen milyonlarca izleyici, alışıldık yayın saatinde diziyi göremeyince hayal kırıklığı yaşadı. Dizinin neden yayınlanmadığı ve 22. bölümün hangi tarihte ekrana geleceği merak konusu oldu.

Güller ve Günahlar 21 Mart'ta neden yok?

Güller ve Günahlar dizisi, 21 Mart 2026 Cumartesi akşamı Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yayınlanmadı. 20-21-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram sürecinde televizyon kanalları yayın akışlarını büyük ölçüde değiştirdi. Bayram dönemlerinde kanalların dizi yayınlarına ara vermesi ve yerine film veya özel program koyması alışılagelen bir uygulama. Güller ve Günahlar da bu geleneksel yayın politikasından nasibini aldı.

Güller ve Günahlar 22. bölüm ne zaman?

Bayram arasının sona ermesinin ardından Güller ve Günahlar 22. bölüm, 28 Mart 2026 Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında her zamanki yayın saatinde izleyiciyle buluşacak. Dizinin bir haftalık aradan sonra yeni bölümle geri dönmesi, hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Dizinin 21. bölümünde olaylar iyice kızışmıştı. İmkansız aşk hikayesinin merkezindeki karakterler, birbirinden zorlu sınavlardan geçerken izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Başrolde yer alan Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın güçlü performansları, dizinin reyting grafiğini her hafta yukarı taşıyan en önemli etkenler arasında öne çıkıyor.

Güller ve Günahlar hangi kanalda, saat kaçta?

Güller ve Günahlar dizisi her Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında prime time kuşağında yayınlanıyor. Dizi, 14 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle tüm kategorilerde reyting listesinin zirvesinde yer almayı başarmıştı. Sezonun en güçlü yapımlarından biri olan dizi, 28 Mart'taki yeni bölümde de benzer bir performans sergilemesi bekleniyor. Bayram sonrası ekrana dönecek olan yapım, kaldığı yerden heyecan dolu sahnelerle devam edecek.