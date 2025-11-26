Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönünde güçlü bir çağrı yaptı. Çocukların dijital ortamda maruz kaldığı risklere dikkat çeken önerge, Strazburg’daki genel kurulda büyük çoğunlukla kabul edildi.

483 oyla kabul edildi

AP Genel Kurulu’nda görüşülen önerge, 483 ‘evet’ oyuyla parlamentodan geçti. Önerge, çocukların internet ortamında karşılaşabileceği fiziksel ve ruhsal sağlık tehditlerine dikkat çekerek AB genelinde daha sıkı koruma mekanizmaları oluşturulmasını talep ediyor.

Parlamenterler, mevcut düzenlemelerin çocukları çevrim içi tehlikelere karşı korumakta yetersiz kaldığını vurguladı.

“Dijital ortam çocuklar için ciddi riskler barındırıyor”

Kabul edilen metinde, çocukların sosyal medyada karşılaştığı siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri, uygunsuz içerik, manipülasyon, dijital bağımlılık ve ruhsal sağlık sorunları gibi risklerin giderek arttığı ifade edildi. Bu nedenle dijital platformlarda daha güçlü denetim ve daha yüksek yaş sınırlaması talep edildi.

Sosyal medya için 16 yaş sınırı önerildi

Önergede AB ülkelerine şu tavsiyeler yer aldı:

Sosyal medya platformları için asgari erişim yaşı 16 olmalı.

13–16 yaş arası çocuklar platformlara yalnızca ebeveyn izniyle girebilmeli.

13 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimi tamamen engellenmeli.

Parlamenterler, bu düzenlemelerin çocukların gelişimini korumak için gerekli olduğunu ifade etti.

Ebeveyn izni şartı gündemde

Avrupa Parlamentosu üyeleri, ebeveynlerin dijital dünyada çocuklarını koruma konusunda daha etkili bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, sosyal medya hesaplarının açılmasında ebeveyn doğrulaması gibi zorunlulukların AB çapında standart hale getirilmesi çağrısı yapıldı.