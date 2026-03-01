Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik son saldırılar ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

Suudi Arabistan’a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede mevcut tablo değerlendirilirken, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

“Bölgesel ve küresel sonuçlar doğurabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların kontrol altına alınmaması halinde sürecin yalnızca bölgeyi değil küresel güvenliği de etkileyebileceği uyarısında bulundu. Gerilimin daha da tırmanmasının ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Diplomasi vurgusu: “En akılcı yol”

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan’ın, anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomasiye öncelik verdiği ifade edildi. Erdoğan, sorunların müzakere yoluyla ele alınmasının en doğru yaklaşım olduğunu belirtti.

Tarafların, bölgesel istikrarın korunması için temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

Türkiye-Suudi Arabistan hattında yakın temas

Ankara ile Riyad arasındaki diplomatik temasların, bölgedeki gelişmelere paralel olarak devam etmesi bekleniyor. İki ülkenin, gerilimin azaltılması ve istikrarın sağlanması adına koordinasyon içinde hareket edeceği bildirildi.