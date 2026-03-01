İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Körfez’deki hedeflere yönelik başlattığı misilleme operasyonunda Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bilanço netleşti. Resmi açıklamalara göre saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı.

Can kaybı yabancı uyruklulardan

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu duyuruldu. Yaralıların bir kısmının tedavisinin sürdüğü, bazı kişilerin ise ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği aktarıldı.

Saldırıların, sivil yerleşim alanlarına yakın noktalarda etkili olması nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

165 balistik füze ateşlendi

Savunma Bakanlığı verilerine göre İran tarafından BAE’ye yönelik toplam 165 balistik füze fırlatıldı. Bu füzelerin 152’sinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ayrıca 2 seyir füzesinin de imha edildiği belirtildi. Yetkililer, hava savunma sistemlerinin yüksek oranda başarılı olduğunu vurguladı.

541 İHA’dan 506’sı engellendi

Açıklamada, İran’dan gönderilen 541 insansız hava aracının (İHA) büyük bölümünün de düşürüldüğü kaydedildi. Buna göre 506 İHA’nın hedeflerine ulaşmadan önce engellendiği bildirildi.

Yetkililer, saldırıların ardından savunma sistemlerinin teyakkuz seviyesinin artırıldığını ve kritik altyapıların koruma altına alındığını ifade etti.

Körfez’de gerilim tırmanıyor

Uzmanlar, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik tepkisinin Körfez ülkelerine yansımasının bölgedeki güvenlik dengelerini daha da hassas hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıların ardından diplomatik temasların yoğunlaşması beklenirken, Körfez hattında yeni bir askeri gerilim ihtimali uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.