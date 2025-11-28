Son Mühür- Sosyal medya üzerinden kilo alma sürecini belgeleyen fitness eğitmeni ve influencer Dmitry Nuyanzin, aşırı fast food tükettiği dönemde uykusunda geçirdiği kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Nuyanzin, kısa sürede hızlı kilo alıp ardından bu kiloları verme sürecini gözler önüne sereceği bir meydan okuma yürütüyordu.

Günlük 10 bin kaloriyi aşan beslenme

Takipçilerine hızlı kilo alımının vücut üzerindeki etkilerini göstermek isteyen Nuyanzin, “maraton” olarak adlandırdığı süreçte günlük 10 bin kaloriyi aşan, büyük ölçüde sağlıksız ürünlerden oluşan bir beslenme planı uyguladı. Her gün tükettiği yiyecekleri ve tartı sonuçlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hedef: Kısa sürede 25 kilo almak

Amacının en az 25 kilo alarak vücudundaki değişimi belgelemek olduğunu belirten Nuyanzin’in paylaşımlarında, yüksek kalorili ve besin değeri düşük gıdalar ön plana çıktı. Günlük menüsünde poğaça, pasta, yaklaşık 800 gram mantı, cips, hamburger ve iki küçük pizza gibi ürünler yer aldı.

Ölümünden bir gün önce antrenmanlarını iptal etti

Rus haber kanalı Ostorozhno Novosti’nin aktardığı bilgilere göre Nuyanzin, ölümünden bir gün önce kendisini iyi hissetmediğini belirterek antrenmanlarını iptal etti ve doktora gitmeyi planladığını söyledi. Ancak gece uykusundayken kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Bir ayda 13 kilo aldı

Genç eğitmen, 18 Kasım’da yaptığı paylaşımda bir ay içinde 13 kilodan fazla aldığını ve kilosunun 105’e ulaştığını duyurmuştu. Bu süreçte düzenli olarak paylaşım yapmaya devam eden Nuyanzin’in ani ölümü, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.