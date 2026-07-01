Son dönemde CHP'li bazı belediyelere yönelik yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmaları kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri hâline geldi.

Soruşturmalar sürüyor; iddiaların hukuki değerlendirmesini elbette bağımsız yargı yapacaktır. Ancak yargı süreci devam ederken bile toplumun sorması gereken bazı temel sorular vardır.

İddialarda geçen para miktarları sıradan rakamlar değildir. Milyonlarca lira, milyonlarca dolar ve avrolardan söz edilmektedir. Bu nedenle vatandaş doğal olarak şu soruları soruyor:

Bu kadar büyük paralar nereden geliyor? Kim tarafından finanse ediliyor? Kimlere aktarılıyor? Bu para trafiğinin gerçek kaynağı nedir?

Demokratik toplumlarda bu soruları sormak muhalefet ya da iktidar meselesi değil, kamu vicdanının gereğidir. Çünkü belediyeler, milletin vergileriyle hizmet üretmek için vardır; haklarında ciddi iddialar ortaya çıktığında ise hesap vermek zorundadır.

Ancak dikkat çekici olan başka bir tablo daha var. Kendisini CHP seçmeni veya muhalif olarak tanımlayan bazı kişiler, bu iddiaların içeriğini sorgulamak yerine, soru soranları suçlamayı tercih ediyor. Oysa gerçek bir demokratın ilk refleksi, "Bu iddialar doğru mu, değil mi?" diye araştırılmasını istemek olmalıdır.

Bir siyasi partiye oy vermek, o partiyi her şart altında sorgulanamaz ilan etmek değildir. Körü körüne tarafgirlik, demokrasiyi güçlendirmez; tam tersine hesap sorulamaz bir siyaset anlayışını besler.

Bugün asıl ihtiyaç duyulan şey, sloganlar değil; şeffaflıktır. Hamaset değil; açıklıktır. Kutuplaşma değil; kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır.

Çünkü bu mesele yalnızca bir partinin meselesi değildir. Bu mesele, milletin alın teriyle oluşan kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı meselesidir. Bu yüzden herkesin aynı soruyu cesaretle sorması gerekir:

Bu kadar büyük paralar nereden geliyor ve nereye gidiyor?

Bu sorunun cevabı, yalnızca devam eden soruşturmalar açısından değil, Türkiye'de temiz siyaset ve hesap verebilir kamu yönetimi açısından da büyük önem taşımaktadır.