Son Mühür- 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, vakıf üniversitelerinde toplam 44.412 kontenjan boş kaldı. Bu rakam, lisans programlarında 27.131 ve ön lisans programlarında 17.281 boş kontenjan olarak dağılıyor. Genel doluluk oranı ise %75,8 seviyesinde gerçekleşti.

Siyasal İktisatçı İnan Mutlu Vakıf üniversitelerinin bu yıl tercih edilmemesinin altına yatan sebebin fiyatlarda yaşanan yüksek oranlı artış olduğuna dikkat çekti.

TÜİK’in yıllık yüzde 33.52 olarak açıkladığı enflasyon rakamını üçe katlayan vakıf üniversitelerinin son bir yılda yüzde 108 artışa gittiği görüldü.

Tüccar zihniyetine dikkat...

İnan Mutlu, ‘’Son bir yılda Avrupa'da üniversite fiyatları yüzde 5,2 artarken, Türkiye'de yüzde 108 arttı.

Öğrencileri müşteri gören tüccar zihniyetin sonucu...’’ tespitinde bulundu.

İnan Mutlu’nun paylaşımına göndermede bulunan Hazine eski müsteşarı iktisatçı Mahfi Eğilmez de

‘’Vakıf üniversitelerinin çoğunun niçin boş kaldığının yanıtını göstermiş İnan hoca.’’ Hatırlatmasında bulundu.

Hangi ülkede ne kadar arttı?

Vakıf üniversite fiyatlarında artışa göre Türkiye açık ara zirvede yer alıyor. Türkiye’nin listenin ikinci sırasında yer alan Hollanda’ya göre beş kat daha fazla artış yaşadığı görülürken, İzlanda, Lüksemburg ve Malta’da artış oranının sıfır olduğu dikkat çekiyor.