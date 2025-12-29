Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması dalga dalga devam ediyor. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomeni ve Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi de yer aldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Miss Turkey 2016 birincisi, sosyal medya fenomenleri ve bir ünlü rapçi de dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde ise stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Dev markanın direktörüne gözaltı