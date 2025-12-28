Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida’da yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

''Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim''

Kendisine ait sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yapan Trump, Putin ile “iyi ve son derece verimli” bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Trump, ilerleyen saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geleceğini de kaydetti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 13.00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile son derece verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim"

Kremlin'den açıklama