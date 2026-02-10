İtalya’daki Trento Üniversitesi’nden araştırmacılar, NASA’nın Magellan görevinden elde edilen radar verilerini gelişmiş analiz teknikleriyle yeniden değerlendirdi. Yapılan incelemelerde, Venüs’ün dev yanardağlarından Nyx Mons’un yamaçlarında yer altına uzanan geniş boşluklar belirlendi.

Eski teoriler sorgulanıyor

Araştırmacılar, tespit edilen yapıların volkanik patlamalar sonucu oluşmuş tünel sistemleri olabileceğini ifade etti. Bulguların, Venüs’ün jeolojik olarak ölü bir gezegen olduğu yönündeki uzun süredir kabul gören görüşleri sarstığı kaydedildi.

Gelecek görevler hedefte

Uzmanlar, EnVision gibi planlanan yeni uzay görevlerinin, Venüs’ün iç yapısını çok daha ayrıntılı biçimde inceleyeceğini belirtti. Yüzlerce metre derinliğe nüfuz edebilen radar sistemleriyle bu tünellerin uzunluğu, yapısı ve oluşum sürecinin netleştirilmesi amaçlanıyor.

Doğal sığınak ihtimali

Bilim insanları, yer altındaki bu koridorların, Venüs’ün aşırı sıcak ve sert yüzey koşullarından korunmak için gelecekte gönderilecek robotik keşif araçlarına doğal sığınaklar sunabileceğini değerlendirdi.