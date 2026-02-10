İran’da devlet televizyonu ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasında yaşanan canlı yayın krizi ülke gündemine taşındı. Devlet televizyonu, Pezeşkiyan’ın bazı projelerin açılış törenine katıldığı programın canlı yayınını beklenmedik şekilde kesti. İran basınında yer alan bilgilere göre, yayın kesintisinin tören sırasında muhabir ile Cumhurbaşkanı arasında geçen kısa bir diyalog sonrası yaşandığı belirtildi.

Muhabirin sözlerinden sonra ortam gerildi

Açılış programı sürerken devlet televizyonu muhabirinin, “Canlı yayındayız, zamanı iyi yönetirseniz seviniriz” sözlerini dile getirmesi üzerine Pezeşkiyan’ın tepki gösterdiği ifade edildi. Pezeşkiyan’ın muhabire, “Yayınlamasanız da olur, biz kendi işimizi yaparız” şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

Canlı yayın kesildi

Pezeşkiyan’ın bu çıkışının ardından İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı’nın katıldığı açılış törenine ilişkin canlı yayını sona erdirdi.

İran'da siyasi kriz

İran basınında yer alan haberlere göre ülkede reformculara yönelik gözaltı ve tutuklama süreci sürüyor. Reformcu siyasetçilerden Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şekuri Rad ile muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi’nin oğlu Hüseyin Kerrubi, ertelenen cezalarının temyiz mahkemesince onanmasının ardından tutuklandı. Reform Cephesi Sözcüsü Cevat Emamın ise gözaltına alındığı bildirildi.