Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da gerçekleştirilen ABD operasyonunu anbean takip ettiğini açıklamıştı. Trump, operasyonda can kaybı yaşanmadığını, bazı askerlerin yaralandığını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından pazarlık girişiminde bulunduğunu söylemişti.

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, süreci bir televizyon yayını izler gibi canlı takip ettiğini belirterek, askeri manevranın benzersiz olduğunu savundu. Trump, “Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin gerçekleştiremeyeceği bir operasyon olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla canlı izledim. Gerçekten olağanüstüydü” ifadelerini kullanmıştı.

Maduro’ya ait ilk fotoğraf paylaşıldı

ABD Başkanı Trump, operasyonun ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ait olduğu belirtilen ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. USS Iwo Jima gemisinden çekilen fotoğraf kısa sürede geniş yankı uyandırırken, paylaşımın operasyonun seyrine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdiği değerlendiriliyor.

Operasyona ait görüntüler de paylaşıldı

Trump, operasyona ait bazı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Videoda kullanılan müzik ve görsel tercihlerin dikkat çekti. Trump’ın konuya ilişkin yapacağı açıklama tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.