Son Mühür- ATV ekranlarında yayınlanan programıyla yıllardır gündemde olan Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Yaklaşık 20 yıllık televizyon kariyerinde kurduğu ilişkilerden söz eden Anlı, devlet kurumlarıyla kurulan iletişimin çoğu zaman dosyaların çözümüne katkı sağladığını söyledi.

Programında bugüne kadar hiçbir ilişkiyi farklı bir şekilde lanse etmediğini belirten Anlı, kolluk kuvvetlerinden yargı mensuplarına kadar birçok kişiyle dostluk çerçevesinde iletişim kurduğunu ifade etti.

“20 yıldır birçok kurumla yollarımız kesişti”

Müge Anlı, uzun yıllardır yaptığı program sayesinde Türkiye’nin farklı şehirlerinde görev yapan pek çok kamu görevlisiyle yollarının kesiştiğini anlattı.

Kolluk kuvvetleri, savcılar ve hakimlerle farklı dosyalar üzerinden sık sık iletişim halinde olduklarını dile getiren Anlı, zaman içinde görev yerleri değişse bile aynı kişilerle farklı şehirlerde tekrar karşılaştıklarını söyledi.

Anlı, bazı yetkililerin kendisine “Daha önce çok yardımcı olmuştunuz” şeklinde yaklaştığını da ifade ederek, programın birçok olayın aydınlatılmasına katkı sağladığını belirtti.

Dosyalar için programdan destek talebi

Canlı yayında yaptığı açıklamada dikkat çeken bir detayı da paylaşan Müge Anlı, bazı yargı mensuplarının dosyaların kamuoyuna duyurulması için programından destek istediğini söyledi.

Anlı, bu taleplerin zaman zaman resmi yazıyla da iletildiğini belirterek, “ATV’ye yazı gönderip ‘Bu konuyu alır mısınız?’ diye resmi talepte bulunan savcılarımız oldu” dedi.

“İlişkilerimiz tamamen dostluk çerçevesinde”

Programında sık sık güvenlik güçleri ve yargı kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını belirten Anlı, kurulan ilişkilerin tamamen dostluk ve iş birliği çerçevesinde ilerlediğini vurguladı.

Televizyon programının birçok kayıp vakası ve olayın çözülmesine katkı sağladığını söyleyen Anlı, kendilerine destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.