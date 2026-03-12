Son Mühür- İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 2024 yılında meydana gelen ve Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yürütülen iade sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre; davaya bakan Rhode Island Federal Mahkemesi, Türkiye’nin yaptığı iade başvurusu hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu.

ABD mahkemesinden temyiz süreci kararı

Rhode Island Federal Mahkemesi, iade talebiyle ilgili dosyada bazı hukuki ve anayasal sorunların bulunduğunu belirterek kararın temyiz aşamasında incelenmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, bu süreç tamamlanana kadar Eylem Tok’un Türkiye’ye gönderilemeyeceğini kaydetti. Böylece iade süreci geçici olarak durdurulmuş oldu.

“Makul sebep” tartışması gündeme geldi

Mahkeme kararında özellikle Türkiye’nin iade talebine dayanak olan tutuklama emrine dikkat çekildi. Kararda, tutuklama emri kapsamında “makul sebep” değerlendirmesi yapılması gerektiği ve dosyada bazı bilgilerin eksik olduğunun öne sürüldüğü belirtildi. Bu nedenle dosyanın temyiz mahkemesinde ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Eylem Tok ABD’de tutuklu kalacak

Mahkeme kararına göre temyiz süreci sonuçlanana kadar Eylem Tok ABD’de tutuklu kalmaya devam edecek. Bu süreç tamamlanmadan Türkiye’ye iade işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Olay, Mart 2024’te İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz’da meydana gelmişti. İddiaya göre o dönemde 17 yaşında olan Timur Cihantimur’un kullandığı otomobil bir ATV’ye çarpmıştı. Kazada ATV sürücüsü Oğuz Murat Acı yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un olay yerinden ayrılarak önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittikleri ortaya çıkmıştı. BD’de yakalanarak tutuklanan anne ve oğlu hakkında Türkiye tarafından iade talebinde bulunulmuştu.