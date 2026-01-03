Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirdiği operasyona ilişkin Fox News’e yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Operasyonu anbean takip ettiğini belirten Trump, sürecin dört gün boyunca planlandığını ve uygulamaya alındığını söyledi.

“Canlı yayın gibi izledim”

Trump, operasyonu adeta bir televizyon programı izler gibi canlı takip ettiğini ifade ederek, “Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin gerçekleştiremeyeceği bir manevra olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla canlı izledim. Gerçekten olağanüstüydü” dedi.

Operasyon sırasında bazı askerlerin yaralandığını ancak can kaybı yaşanmadığını belirten Trump, “Birkaç yaralımız var ama ölümüz yok” ifadelerini kullandı.

“Maduro pazarlık girişiminde bulundu”

Trump, operasyon kapsamında yakalanarak ülke dışına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, yüksek güvenlikli ve korunaklı bir noktada ele geçirildiğini açıkladı. Maduro’nun süreç sırasında pazarlık yapmaya çalıştığını ileri süren Trump, “Pazarlık girişiminde bulundu. Ancak bu şekilde devam etmesi mümkün değil” diye konuştu.

“Savaş gemisinde tutuluyorlar”

ABD Başkanı, Maduro ve eşinin Venezuela açıklarında bulunan ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima savaş gemisinde tutulduğunu belirtti. Trump, çiftin daha sonra New York’a götürüleceğini söyledi.

Venezuela petrolü vurgusu

Trump, açıklamalarında Venezuela’nın enerji kaynaklarına da atıfta bulunarak, petrol alanında ABD’nin devreye gireceğini söyledi.

Venezuela, kanıtlanmış petrol rezervi bakımından dünyanın en büyük ülkesi konumunda olup, rezervlerin 300 milyar varilin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.