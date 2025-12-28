Son Mühür - Kredi kartı harcamalarından kazanılan Chip-para, Bonus, Worldpuan, Maxipuan ve Parafpara gibi ödüller, tüketiciler için önemli bir ek gelir niteliği taşır. Ancak her yıl aralık ayında tüketicilerde bir telaş başlar. Bankalar bilançolarını kapatırken bazı kampanya puanlarını sıfırlayabilir. Bu noktada kritik unsur, puanın “kazanım türü”dür. Standart harcamalardan kazanılan puanlar ile süreli kampanyalar kapsamında elde edilen puanların kullanım süresi ve akıbeti birbirinden farklıdır.

Süreli Kampanyalar: Bankaların “Market alışverişine 100 TL hediye” veya “Akaryakıt kampanyası” gibi belirli tarihler arasında düzenlediği kampanyalardan kazanılan puanların genellikle bir son kullanma tarihi bulunur. Bu tarih çoğunlukla yıl sonu ya da kampanya bitiminden sonraki 30 gün olarak belirlenir. Kullanılmayan bu puanlar, 31 Aralık gecesi silinir.

Standart Puanlar: Kredi kartıyla yapılan her alışverişten kazanılan binde oranındaki standart puanların (sözleşmede aksi belirtilmedikçe) son kullanma tarihi yoktur. Bu puanlar 2026 yılına devreder.

Ne yapılması gerekiyor?