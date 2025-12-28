Son Mühür - Kredi kartı harcamalarından kazanılan Chip-para, Bonus, Worldpuan, Maxipuan ve Parafpara gibi ödüller, tüketiciler için önemli bir ek gelir niteliği taşır. Ancak her yıl aralık ayında tüketicilerde bir telaş başlar. Bankalar bilançolarını kapatırken bazı kampanya puanlarını sıfırlayabilir. Bu noktada kritik unsur, puanın “kazanım türü”dür. Standart harcamalardan kazanılan puanlar ile süreli kampanyalar kapsamında elde edilen puanların kullanım süresi ve akıbeti birbirinden farklıdır.
Hangi para puanları silinecek?
Süreli Kampanyalar: Bankaların “Market alışverişine 100 TL hediye” veya “Akaryakıt kampanyası” gibi belirli tarihler arasında düzenlediği kampanyalardan kazanılan puanların genellikle bir son kullanma tarihi bulunur. Bu tarih çoğunlukla yıl sonu ya da kampanya bitiminden sonraki 30 gün olarak belirlenir. Kullanılmayan bu puanlar, 31 Aralık gecesi silinir.
Standart Puanlar: Kredi kartıyla yapılan her alışverişten kazanılan binde oranındaki standart puanların (sözleşmede aksi belirtilmedikçe) son kullanma tarihi yoktur. Bu puanlar 2026 yılına devreder.
Ne yapılması gerekiyor?
Puanlarınızı yakmamak için yapılması gereken en güvenli işlem, bankanızın mobil uygulamasına girerek Kartlarım > Puan/Ödül Bilgisi sekmesini kontrol etmektir. Bu bölümde “Silinecek Puanlar” başlığı altında bir tutar yer alıyorsa, söz konusu tutarın 31 Aralık saat 23.59’a kadar harcanması gerekir. Bankaların, müşteriye haber vermeden (SMS veya e-posta bildirimi yapmadan) kazanılan puanları silmesi, Tüketici Hakem Heyetleri tarafından haksız şart olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak risk almamak adına, biriken puanları market alışverişlerinde kullanmak en garantili yöntem olarak öne çıkmaktadır.