Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece saatlerinde balıkçılar, deniz yüzeyinde 300 kilogram bomba yüklü olduğu değerlendirilen insansız bir deniz aracı fark etti. Balıkçılar, dikkat çeken aracı teknelerine bağlayarak Yoroz Limanı’na getirdi ve durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, deniz aracının bulunduğu bölgede güvenlik şeridi oluşturdu, limanın giriş ve çıkışlarını kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, detaylı inceleme için İstanbul’dan özel bir ekip talep edildi. İlk bulgular, aracın Ukrayna’ya ait olabileceği ihtimalini gündeme getirirken, uzman ekibin inceleme yapmak üzere yola çıktığı aktarıldı.

Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, yaşanan durumu şu sözlerle aktardı:

"Gece saat 00.00'da burada görevli olan arkadaş beni aradı. Balıkçımızın bir tekne bulduğunu ve bu tekneyi limana getirdiğini ve Sahil Güvenliğe haber verilip incelemeye alındığını söyledi. İçerisinde tehlikeli bir madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktılar. 02.00'da limana geldim. Bomba ekibi gelerek inceleme yapıldı. Limanı kapattılar. İçerisinde bomba olduğu tespit edildi. Bu insansız bir deniz aracıdır"

Trabzon Çarşıbaşı’nda avlanırken insansız deniz aracını bulan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, durumu şu şekilde ifade etti:

"Hamsi avcılığı için açılmıştık. Akçakale mevki açıklarında teknemizin radarına bir cisim, 800 metre uzaklıktan görüldü. Görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. 'Geminin üzerine alalım' dedik. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik. İlk gördüğümüzde fiber balıkçı teknesi zannettik. O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük ama sonuçta kaldırırken herhangi bir patlama olmadığı için teknemizin kenarında, asılı bir şekilde karaya kadar getirdik"

Valilikten açıklama yapıldı

Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle avlanan balıkçılar tarafından tespit edilen insansız deniz aracıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı: "Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur"