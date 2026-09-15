Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyve sektöründe üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirde fiyatların nasıl belirlendiğini araştırmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştiriklen bu mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu” mercek altına alındı.

Tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altında

Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurulduğunu söyleyen Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

Firmaların piyasa hakimiyeti incelendi

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

22 ilde 109 adreste eş zamanlı arama

Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı."

Bakan Gürlek'ten teşekkür

Soruşturmada adı geçen bakanlıklara, emniyet müdürlüklerine ve başsavcılığa teşekkürlerini ileten Bakan Gürlek sözlerini şöyle tamamladı:

"Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"