Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, 7 Kasım tarihinde müvekkilinin tahliye edilmesi ve yeniden yargılanması talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Ancak mahkeme, Kahraman'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının uygulanmamasına yönelik itirazını reddetti.

Sosyal medyadan açıklama: Yeniden AYM’ye başvuru

Kahraman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sürecin ardından yeniden AYM’ye başvuruda bulunduklarını duyurdu. Açıklamasında, “Anayasa Mahkemesi’nin hakkımda verdiği ihlal kararının uygulanmaması süresince kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadım. Bu dönemde sessiz kalmayı, hukuka olan inancımı ve sabrımı korumayı bilinçli olarak tercih ettim. Ancak bugün ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak hakkımdaki kararın uygulanmasını talep ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.