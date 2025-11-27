Son Mühür- 2019 yılında evlenerek mutlu bir birlikteliğe adım atan oyuncu Berkay Hardal ve sosyal medya fenomeni Dilan Telkök, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirdi. Geçen yıl ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çiftin, yaşadıkları kazayı sessizce atlattığı öğrenildi.

“Uzun süredir paylaşım yapmıyordum”

Instagram hesabında bir süredir aktif olmayan Dilan Telkök, takipçilerinin artan soruları üzerine durumla ilgili açıklama yaptı. Telkök, uzun süren sessizliğin nedeni olarak kaza sonrası yaşanan süreci işaret etti.

“İzmir dönüşü büyük bir kaza geçirdik”

Telkök, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış.”

Sağlık durumları iyi

Kazanın ardından her iki tarafın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, olayın ardından yaşadıkları şoku atlatmaya çalışırken, takipçilerinden çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı aldı.