Son Mühür- İstanbul Şişli’de avukat Serdar Öktem’in ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından, Sinan Ateş cinayeti dosyasıyla bağlantılı gelişmeler yeni boyut kazandı.

Olay, Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Saldırganların iki araçla geldiği ve yüzlerini maskelerle gizlediği tespit edildi. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda boş kovan olay yerinde bulundu.

Öktem hastaneye kaldırılmıştı

Ağır yaralanan Öktem, Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Öktem, daha önce Sinan Ateş cinayeti dosyasında kısa süreliğine tutuklu kalmıştı.

Savcılıktan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin olarak, “Avukat Serdar Öktem’e yönelik silahlı saldırıya ilişkin ilk incelemeler, Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yürütülmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” açıklamasını yaptı.

Sinan Ateş dosyasıyla bağlantı ve Ayşe Ateş’in açıklaması

Saldırıya ilişkin olarak Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten de açıklama geldi. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Öktem’in Apple cihazlarından gelen verilerin ve devam eden soruşturmalardaki iddiaların önemine dikkat çekti.

Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek.”