Suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 15’ini tutuklama, 5’ini ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkeme, 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz’da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk ettiği Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanırken, Aslı Kotan imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik soruşturmanın devamında, HTS kayıtları ve MASAK raporlarında yer alan hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.