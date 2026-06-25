Dünyanın farklı ülkelerinden yerel yönetim temsilcilerini buluşturan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Dünya Kongresi, Fas'ın Tanca kentinde düzenlendi. Kongrenin en önemli gündem maddesi olarak ise 2026-2029 döneminde teşkilata liderlik edecek yeni Dünya Başkanının belirlenmesi dikkat çekti.

Yapılan seçim neticesinde Türkiye adına yarışan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, delegelerin desteğini alarak UCLG Dünya Başkanı seçilmiş oldu.

Tercihleri Uğur İbrahim Altay oldu!

Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda Uğur İbrahim Altay, rakibi Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada Molina ile kozlarını paylaştı. Delegelerin oylarıyla çoğunluğu eline alan Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağlarından biri olarak ifade edilen UCLG'nin yeni Dünya Başkanı unvanının sahibi oldu.

Üç yıl boyunca teşkilata liderlik!

Uğur İbrahim Altay, 2026-2029 döneminde UCLG Dünya Başkanı olarak görevini sürdürecek. Başkanlığı boyunca yerel yönetimler arasındaki uluslararası iş birliğinin artırılması, sürdürülebilir şehir politikalarına destek olunması ve küresel ölçekte kentlerin ortak sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin yükseltilmesi için çalışmalar gerçekleştirecek.