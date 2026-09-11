Son Mühür- Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 48 kişiden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı.

4. dalga operasyon!

Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine çalışma başlatıldı. Gerçekleşen 4. dalga operasyonunda gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.

43 kişiye gözaltı!

Operasyonda 43 kişi yakalandı, adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı.

Ekipler, firari 5 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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