Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında Somali bandıralı "TEDY" isimli römorkörün İHA saldırısına uğradığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre saldırı sırasında geminin güvertesinde 4 Azerbaycan, 3 Türkiye, 2 Almanya ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu. Hasar gören geminin gece saatlerinde Romanya’nın Köstence Limanı’na doğru ilerlediği sırada yeniden İHA saldırısına maruz kaldığı ifade edildi.

İkinci saldırıda acı bilanço: 2 can kaybı, 2 yaralı

Gerçekleşen saldırı sonucu Azerbaycan vatandaşı denizciler Aslan Aliyev ve Asim Gasımov'un hayatını kaybettiği, İmran Novruzov ve Rauf Aliyev'in ise yaralandığı öğrenildi.

İlgili konuyla alakalı açıklama gerçekleştiren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaralı vatandaşın tıbbı muayene ve tedavilerinin ardından onları geri getirmek, gerekli konsolosluk desteğini sağlamak ve cenaze işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli önlemler alındığını ifade etti.

İşte Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından dile getirilen o sözler:

"Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin diplomatik temsilcilikleri ve ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla koordinasyon halindedir. Yaralı vatandaşlarımızın tıbbi muayene ve tedavilerinin ardından onları ülkeye geri getirmek, gerekli konsolosluk desteğini sağlamak ve cenaze işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli önlemler alınmaktadır"