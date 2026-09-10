Yeni düzenleme ön lisans, lisans, lisansüstü, intibak ve hazırlık sınıflarındaki tüm öğrencileri içine alıyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler dahil geniş bir kesim af şemsiyesinden yararlanıyor. Kampüslerde heyecanlı bekleyiş başladı.

YÖK koordinasyonunda yürütülen süreçte adaylar doğrudan ayrıldıkları üniversitelere müracaat edecek. Zaman daralıyor. Eski öğrenciler ders sıralarına dönmek için gün sayıyor.

Öğrenci affı başvuruları ne zaman başlıyor?

Öğrenci affı başvuruları kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla resmen başladı; adayların kanunun yayımından itibaren 4 ay içinde ilgili üniversiteye şahsen veya resmi kanallardan başvurması gerekiyor. Yürürlük tarihinde silah altında bulunan askerler ise terhis tarihini izleyen 2 ay içinde hak kaybı yaşamadan işlemlerini yaptırabiliyor.

Başvuru takvimi ve intibak kriterleri şu tabloda şekilleniyor:

Süreç başlığı Belirlenen yasal süre Temel başvuru adresi Genel başvuru hakkı Yürürlükten itibaren 4 ay İlişiğin kesildiği üniversite rektörlüğü Askerlikteki adaylar Terhis sonrası 2 ay İlgili fakülte veya yüksekokul sekreterliği Eğitim başlangıcı 2026-2027 akademik yılı Onaylanan intibak programı Açıköğretim tercihi Eşdeğer bölümlere geçiş Anadolu, Ankara, ATA-AÖF veya AUZEF

Müracaatını tamamlayan gençler, üniversite senatolarının belirleyeceği intibak programlarına göre ders başı yapacak. Bürokrasi hızlandı.

Öğrenci affından kimler yararlanamaz?

Terör suçları, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve çocuk istismarından hüküm giyenler af kapsamı dışında tutuluyor. Ayrıca sahte belgeyle üniversiteye girdiği belirlenenler ile devletin güvenliğine tehdit oluşturan yapılara aidiyeti saptanan isimler aftan kesinlikle faydalanamıyor.

Askeri okullar ile emniyet teşkilatına bağlı akademiler de istisna listesinde duruyor. Millî Savunma Üniversitesi, Polis Akademisi ve Sahil Güvenlik Akademisinden çıkarılan öğrenciler bu haktan yararlanamıyor. Çerçeve oldukça net çizildi. Kurallar tavizsiz uygulanıyor.

Yatay geçiş ve son sınıflara ek sınav hakkı verilecek mi?

Yeniden öğrencilik hakkı kazanan adaylar, giriş yılındaki puanlarının tutması şartıyla örgün ya da açıköğretim programlarına yatay geçiş yapabiliyor. Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açıköğretim fakültelerindeki denk bölümlere geçiş kapısı ardına kadar aralandı.

Azami öğrenim süresini dolduran mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencilerine ise başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı veriliyor. Eksik stajını veya uygulamalı eğitimini bitiremeyenlere telafi olanağı sağlanıyor. Umutlar yeniden yeşerdi. Gençler diplomalarına bir adım daha yaklaştı.