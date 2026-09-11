Son Mühür - Küresel petrol piyasalarında tırmanan jeopolitik gerilimler Türkiye'deki pompa fiyatlarına doğrudan yansımayı sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki tırmanış ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol tesislerini hedef alması, piyasalardaki arz krizini derinleştirdi. Brent petrolün varil fiyatının 105 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte pompa fiyatlarında artış kaçınılmaz hale geldi. Beklenen 2,95 TL'lik zammın ardından benzinin litresi birçok kentte 80 TL eşiğine dayanırken; Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bu kritik sınırı aşacak. Zammın pompaya yansımasıyla benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 79,90 TL, Ankara'da 80,88 TL ve İzmir'de 81,16 TL seviyelerine tırmanacak.

12 Eylül öncesi güncel akaryakıt pompa fiyatları

Gelecek zam öncesinde üç büyükşehirdeki mevcut akaryakıt fiyatları ise şu şekilde listeleniyor:

İstanbul (Avrupa): Benzin 76,92 TL | Motorin 88,89 TL | LPG 34,99 TL Çölmekçi’den çarpıcı soru: ‘’Mansur Yavaş, Özgür Özel’den neden icazet alıyor?'' İçeriği Görüntüle

İstanbul (Anadolu): Benzin 76,78 TL | Motorin 88,75 TL | LPG 34,39 TL

Ankara: Benzin 77,89 TL | Motorin 90,02 TL | LPG 35,09 TL

İzmir: Benzin 78,17 TL | Motorin 90,29 TL | LPG 34,99 TL