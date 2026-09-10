Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, başta pazar günü İzmir'de partisinin gerçekleşecek delege seçimi başta olmak üzere son zamanlarda muhalefet partisine mensup belediye başkanlarının, AK Parti'ye geçiş süreçlerini Son Mühür'e değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Delege hesaplarınan sıkış bir siyaset değil, üyelerden onay alan bir sistemi oluşturuyoruz"

Bu pazar günü İzmir'de gerçekleşecek olan YENİ Parti'nin iç seçim sistemiyle ilgili konuşan YENİ Parti TBMM Grup Başkanı Gökhan Günaydın, parti içi seçimlere ön açıcı ve demokratik bir şekilde yaklaşacaklarını vurgulayarak, "Delege sistemi, siyasal partiler kanunundan gelen bir düzenleme olduğu için biz bunu kaldıramıyoruz.

Ancak meseleye ön açıcı ve demokratik bir yaklaşımla ilçe başkanı, il başkanı ve genel başkanın üyelerin katılımıyla seçileceği yeni bir modeli kamuoyuna tanıttık. Bu yöntemle küçük delege hesaplarına sıkıştırılmış bir siyaset değil üye tabanından en geniş halde onay almasına yönelik bir sistemi oluşturuyoruz, mesele böyle özetlenebilir" diye konuştu.

"Yerel seçimleri yenileyelim"

Öte yandan, son zamanlarda ciddi anlamda artış gösteren belediye başkanı transferleri üzerine de değerlendirmelerde bulunan YENİ Partili Günaydın, iktidarın muhalif belediyelere düzenlenen operasyonlara rağmen toplumu ikna edemeğinin altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasınnda şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden iki buçuk yıl geçti sadece CHP ve YENİ Partili arkadaşlar değil diğer partilerden çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye transfer oldu. Bunun olağan bir süreç olmadığının hepimiz farkındayız. Buradan bugüne kadar siyasal kazanım elde eden kimse olmadı. Bu iradesi çalınmış millette daha büyük bir nefret duygusunun yaratılmasına neden oluyor.

İki buçuk yıldır araçsallaştırılmış yargı üzerinden her türlü kumpası yürütüyorlar toplumu ikna etmiş olmaları lazım haklılarsa. Hemen yerel seçimlerin hepsini yenileyelim. Bakalım Üsküdar'da, Afyon'da ya da transfer yaşanan neresi varsa orada millet iradesi nasıl biçimlenmiş hep beraber görelim. Benim bu konuda hiçbir tereddütüm yok güçleri yetiyorsa gelsinler"