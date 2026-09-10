Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinde yıldız ismin neden kadroda yer almadığını araştırırken, cezanın kapsadığı maçlar da netleşti. Lyon deplasmanında hakaret ve seyircileri kışkırtma suçlamasıyla dosyası açılan Guendouzi, kurul kararıyla kızağa çekildi. Orta sahada dengeler bozuldu.

Teknik direktör merkezdeki boşluğu Bartuğ Elmaz ile doldururken, Fransız oyuncunun yokluğu taktik kurguyu baştan aşağı değiştirdi. Kadıköy'de nefesler tutuldu. Gözler yıldız ismin dönüş takvimine kilitlendi.

Matteo Guendouzi Roma maçında neden oynamıyor?

Matteo Guendouzi, UEFA Disiplin Kurulunun Lyon maçı sonrası verdiği 2 maçlık fiili men cezası sebebiyle Roma karşılaşmasında forma giyemiyor. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte rakip takım personeline hakaret ettiği ve tribünleri tahrik ettiği gerekçesiyle ceza alan futbolcu, devler arenasında takımını yalnız bıraktı.

Cezanın yürürlüğe girmesi nedeniyle Fransız yıldız 18 kişilik maç kadrosuna yazılamadı. Disiplin dosyasında toplam 4 maçlık yaptırım kararı çıkarken, bunun iki maçı doğrudan infaz edildi. Kalan iki maçlık kısım ise bir yıllık denetimli serbestliğe bağlandı.

Fransız yıldız kaç maç ceza aldı ve ne zaman sahalara dönecek?

UEFA, Guendouzi'ye toplam 4 maç men ve 50 bin euro para cezası verdi; oyuncu bu cezanın 2 maçını doğrudan çekecek. İki maçlık kesin men süresini tamamlamadan sahaya adım atamayacak olan orta saha, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Slavia Prag mücadelesiyle formasına kavuşacak.

Yıldız futbolcunun devler liginde kaçıracağı karşılaşmalar şu tabloda şekilleniyor:

Karşılaşma Saha / Stat Ceza durumu Oynama hakkı Fenerbahçe - Roma Kadıköy (Chobani Stadı) 1. Ceza maçı Oynayamıyor Aston Villa - Fenerbahçe Villa Park (Deplasman) 2. Ceza maçı Oynayamıyor Fenerbahçe - Slavia Prag Kadıköy (Chobani Stadı) Ceza süresi doluyor Sahada yer alabilecek

Fenerbahçe orta sahasında planlar nasıl değişti?

Guendouzi'nin tribüne çıkması üzerine teknik heyet merkez ikilisini İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz ortaklığıyla kurdu. Tecrübeli ön libero N'Golo Kante'nin de desteğiyle Roma'nın göbekten bindirmelerini kesmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, savunma güvenliğini ön planda tutuyor.

İleri uçta ise Mason Greenwood ile Kerem Aktürkoğlu kanat akınlarıyla İtalyan defansını zorluyor. Eksikler can yakıyor. Sahadaki mücadele son saniyeye kadar sürecek. Sarı-lacivertli camia dev maçtan zaferle ayrılmak istiyor.