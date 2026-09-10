Meslektaşları tarafından paylaşılan acı haber kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çevresinde nezaketi, meslek aşkı ve fedakarlığıyla iz bırakan kıymetli hekimin ardından tıp dünyası tek yürek oldu. Hastane koridorlarına derin bir sessizlik çöktü.

Sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Taziye mesajları yağdı. Acı haber yürekleri dağladı.

Sevinç Erdoğan Akkoyun neden öldü ve ölüm sebebi açıklandı mı?

Dr. Sevinç Erdoğan Akkoyun'un vefat gerekçesi hakkında hastane yönetiminden ve resmi makamlardan henüz doğrulanmış bir ölüm sebebi açıklaması yapılmadı. Ani kaybın peşinden sosyal medyada ortaya atılan spekülasyonlara karşın, hekimin geçirdiği bir rahatsızlık veya kazaya ilişkin teyitli bir tıbbi rapor paylaşılmadı.

Yakın çevresi ve mesai arkadaşları, kıymetli hekimin vefatını duyururken yalnızca derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Usta hekimin cenazesinin 10 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek defin töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı. Acı henüz çok taze.

Dr. Sevinç Erdoğan Akkoyun kimdir ve mesleki kariyeri nasıl geçti?

Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanında uzmanlaşan Sevinç Erdoğan Akkoyun, tıp ihtisasını 2006 senesinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan kıdemli bir hekim olarak tanınıyor.

Uzmanlık döneminde hastane kaynaklı enfeksiyonlar ve antibiyotik duyarlılığı üzerine klinik araştırmalar yürüten hekim, uluslararası tıp dizini PubMed kayıtlarına giren kıymetli çalışmalara imza attı. Uzun yıllar Özel Antalya Meydan Tıp Merkezinde hastalarına şifa dağıtan hekim, son dönemde Antalya Şehir Hastanesi bünyesinde görevini sürdürüyordu.

Deneyimli doktorun mesleki kariyer haritası şu tabloda şekilleniyor:

Bilgi başlığı Detaylar ve açıklamalar Uzmanlık alanı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İhtisas kurumu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (2006) Son görev yeri Antalya Şehir Hastanesi Önceki kurumu Özel Antalya Meydan Tıp Merkezi Bilimsel odağı Hastane enfeksiyonları ve dirençli mikroorganizmalar

Sağlık camiası ve meslektaşları acı haber sonrası ne söyledi?

Hekim odaları, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları platformları, merhum hekimin geride bıraktığı insan sevgisine ve meslek ahlakına vurgu yapan taziye metinleri yayımladı. Paylaşılan mesajlarda, Akkoyun'un mesleki titizliği ve iyilikseverliğiyle tüm çalışma ortamında örnek bir duruş sergilediği kaydedildi.

Tıp dünyasında derin bir boşluk bırakan uzman doktorun adı, yetiştirdiği hekimler ve kurtardığı hayatlarla anılmaya devam edecek. Dualar onunla birleşti. Meslektaşları nöbete buruk döndü. Beyaz önlükler bu kez yasa büründü.