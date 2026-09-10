Gebe ve lohusaların takip süreçlerindeki dengesizlik artık son bulacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu sistem gebe ve lohusalara derin bir nefes aldırdı. Sağlıklı nesiller için gebelikten anneliğe kadar yanlarında olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ayrıntıları da paylaştı.

81 ilde devreye alındı: Riskli Takip Sistemi (RİTAS) nedir?

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamalarda Riskli Takip Sistemi’ni (RİTAS) 81 ilde devreye alındığını duyurdu. 0312 577 78 78 telefon numarasını "Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin" diyen Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78. Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi’ni (RİTAS) 81 ilimizde devreye aldık. Artık koordinatör ebelerimiz, anne ve bebeklerimizin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için sizleri 0312 577 78 78 numaralı hattımız üzerinden arayacak. Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız.”