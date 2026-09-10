Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen randevusu gündemdeki tazeliğini korurken, görüşmenin detayları ve zamanlaması tartışılmaya devam ediyor. Yavaş, Ahlat dönüşü görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentin sorunlarını aktarmak istediğini, ardından gelen davet üzerine metro ve büyük yatırımların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Yavaş'ın, bağlı olduğu parti dışındaki isimlere de önceden haber verdiğini belirtmesi ve "bilgileri vardı" açıklaması yapması ise kulisleri hareketlendirdi. Konuyu Gündem Masası'nda ele alan usta gazeteci Hasan Çölmekçi, bu durumu sert sözlerle eleştirdi.

"Cumhurbaşkanı ile görüşmesi son derece normal"

Görüşmenin gerçekleşme biçiminde bir gariplik bulunmadığını belirten Hasan Çölmekçi "Öncelikle Cumhurbaşkanımızla görüşebilir. Ankara’nın yararına bir şey olacaksa faydası da olur. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın Ahlat dönüşünde havaalanında karşılamış kendisi. Burada talebini iletmiş, kentin bazı sorunlarını anlatmak istemiş. Cumhurbaşkanımız da kendisini davet etmiş ve kabul etmiş. Görüşmeyi sağlamışlar bu şekilde. Ankara metrosu ve büyük yatırımlar konuşulmuş görüşmede. Kendisi de dile getirdi zaten. Bunlar normal şeyler." diyerek sözlerine başladı.

"Sizin bağlı olduğunuz parti hangisi?"

Mansur Yavaş'ın açıklamasındaki tutarsızlığa dikkat çeken Çölmekçi "Burada normal olmayan şey Mansur Yavaş neden icazet aldı Özgür Özel’den? Kendisi CHP’de olmasına rağmen 'Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in bilgisi vardı' diyor. Yani sizin bağlı olduğunuz parti hangisi? CHP. YENİ Parti’nin genel başkanıyla ne alakanız var? Eskiden tanışıklık olabilir. Şimdi kalkıp örneğin AK Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, DEVA Partisi’ne bilgi verir mi? AK Parti’den kopan bir partiden… Olayın en ilgi çeken noktası buydu. İkisinden de icazet alması, bilgileri var demesi çok yanlıştı. Sen sadece Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verirsin ve gidip görüşmeni yaparsın. Böyle olması gerekiyordu." eleştirisinde bulundu.

"YENİ Parti’ye gitmeyecekse Özgür Özel’le ne işi var?"

Yavaş'ın şeffaf bir politika yürütmediğini ve bu durumun spekülasyonlara yol açtığını vurgulayan usta gazeteci "Öte yandan Mansur Yavaş’ın da şeffaf olmaması, butlan kararından sonra dahi konuşmaması, CHP bölünürken konuşmaması, çeşitli gizemli yorumlara neden oluyor. Kendisi bu yorumlara sebebiyet veriyor. Bugün geniş bir açıklama yapmış kendisi bu konuyla ilgili, 'Ben herhangi bir siyasi partiye gidecek değilim' yani YENİ Parti’ye de gitmeyecek. 'Ben CHP’den seçildim, CHP’de kalacağım' anlamına gelen bir açıklama bu. O zaman senin Özgür Özel’le ne işin var diye sorarlar adama." diyerek eleştirilerini sürdürdü.

"YENİ Parti'nin adayı Özgür Özel olacak"

Olası cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı hakkında da öngörülerini paylaşan Çölmekçi konuşmasını "Son olarak şunu söyleyeyim; Cumhurbaşkanı adayı nereden olacağını da düşünüyor olabilir. YENİ Parti’den olamayacak gibi çünkü Özgür Özel ya da İmamoğlu deniliyor. Özgür Özel ile de İmamoğlu arasında ipler koptu deniliyor. YENİ Parti’nin adayı o zaman Özgür Özel olacak. Bu sefer de Mansur Yavaş ne olacak? Onun da düşüncesi, CHP’de kalıp ortadaymış gibi görünüp iki tarafta da görünmek." sözleriyle tamamladı.