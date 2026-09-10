Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında İtalyan ekibi Roma’yı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa heyecanının yeniden başladığı karşılaşma öncesinde tribünler de mücadeleye özel hazırlık yaptı.



Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe tribünlerinde hazırlanan Frankenstein temalı kareografi açıldı. Sarı-lacivertli taraftarların maç öncesinde gerçekleştirdiği kareografi, stadyumdaki atmosferin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

