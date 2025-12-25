Son Mühür- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, saç örneğinden yapılan testin sonucunda kokain maddesi pozitif çıkmıştı. Ancak Saran, uyuşturucu kullanmadığını belirterek Şişli'deki özel bir laboratuvarda yeniden test yaptırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Saran'ın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkınca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Tayyar: "Devlete güveniyorum diyen bir kişi..."

Gelişmelerin ardından, TGRT Haber ekranlarında konuya dair değerlendirme yapan gazeteci Şamil Tayyar, Saran'ın özel laboratuvarda yaptırdığı testlere karşı hukuki bir eleştiri getirdi.

Tayyar, "Devlete güveniyorum diyen bir kişi, devlet kurumunun hazırladığı bir rapora itiraz edip özel bir laboratuvardan rapor alamaz. Böyle bir şey olmaz" şeklinde konuşarak, hukuki sürecin doğruluğunu sorguladı.

"İşin içinden çıkılmaz"

Tayyar, özel laboratuvar raporlarının hukuki bağlayıcılığı olmadığını vurgulayarak, "Mahkemeye itiraz edebilirsiniz, bilirkişi raporuna itiraz edebilirsiniz, yeniden örnek alınmasını isteyebilirsiniz.

Ancak bu mahkemenin takdirinde ve akredite kurumlar üzerinden olur. Aksi halde herkes kafasına göre rapor alır, bu işin içinden çıkılmaz" dedi.

"Bu devlete meydan okumaktır"

Gazeteci Tayyar, özel testlerin hukuki geçerliliği hakkında daha da sertleşerek, "Bu, mahkemeye, yargıya ve devlete meydan okumaktır, bir posta koymadır.

Yargı önünde herkes eşittir. Kimsenin bulunduğu konum nedeniyle ayrıcalık beklememesi gerekir" ifadelerini kullandı.