Son Mühür- Kulislerde konuşulan en güçlü senaryoya göre, Aralık ayı enflasyonunun hedefe yakın gelmesi durumunda emekli ve memur maaşlarında ciddi artışlar gündeme gelebilir. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 12,5-14 bandında, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 18,70-20,50 aralığında şekillenmesi öngörülüyor. Bu tahminler gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı 19 bin-19 bin 250 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 900-27 bin 500 TL seviyelerine ulaşacak.

Asgari ücret 2026’da 28 bin TL’ye çıkıyor

Milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanı için 2026 yılı asgari ücreti de netlik kazandı. Net 22 bin 104 TL olan asgari ücret, yüzde 27 oranında zamlanarak 28 bin 75 TL’ye yükseldi. Brüt ücret ise 33 bin 30 TL seviyesine çıktı. Asgari ücret artışı sonrası gözler, memur ve emekli maaşlarındaki nihai artış oranına çevrildi.

Ocak ayında zam oranları netleşecek

Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak Aralık enflasyon verileri, maaşlara yapılacak nihai zam oranlarını netleştirecek. Normal uygulamada SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon farkına göre artarken, memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı üzerinden belirleniyor.

Kasım verileri zamları şimdiden gösterdi

Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık zam farkları da ortaya çıktı. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin artışı yüzde 11,20, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 17,56 olarak hesaplandı.

Yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 31-33

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, ikinci yarıda enflasyonun aylık bazda genellikle yüzde 2’nin üzerinde seyrettiğini, kasım ayının yüzde 1’in altında gelmesinin sürpriz olduğunu belirtti. Aralık ayı için hedefin yüzde 1,61 olduğunu ifade eden Kurtuluş, bu seviyeye yakın gerçekleşme halinde yıllık enflasyonun yüzde 31-33 bandında oluşabileceğini söyledi.

SSK ve bağkur emeklilerinin zam beklentisi

Kurtuluş, SSK ve Bağkur emeklilerinin 2025 yılı ikinci dönemi için enflasyon farkının yüzde 12,5-14 aralığında olabileceğini belirtti. Refah payı ihtimalinin gündemde olduğunu ancak ciddi bir artış beklemediklerini ifade eden Kurtuluş, açıklanacak enflasyon oranına göre maaşların netleşeceğini vurguladı.

Memur ve memur emeklisi maaşları

Memur ve memur emeklileri için zam hesaplaması toplu sözleşme ve enflasyon farkına dayanıyor. Kasım ayı verileriyle birlikte yüzde 17,55’lik artışın garanti hale geldiğini söyleyen Kurtuluş, Aralık enflasyonunun eklenmesiyle zam oranının yüzde 18,70-20,50 bandına çıkabileceğini kaydetti.

En düşük maaşlar ne kadar olacak?

Geçmiş uygulamalara göre en düşük maaşlar, zam oranına yakın veya biraz üzerinde belirleniyor. Buna göre, en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 16 bin 881 TL’den yüzde 12,5-14 artışla 19 bin-19 bin 250 TL bandına yükselebilir. En düşük memur emeklisi maaşı ise 22 bin 671 TL’den yüzde 18,70-20,50 artışla 26 bin 900-27 bin 500 TL seviyelerine ulaşacak.