İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel’in Ümraniye mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri üzerine soruşturma başlattı.

Açıklama yapıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne❞ yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlilikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."