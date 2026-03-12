İsrail ordusunda yürütülen soruşturmada, Gazze’den getirilen bir Filistinli tutuklunun Sde Teiman askeri gözaltı merkezinde görevli askerler tarafından ağır istismara uğradığı ifade edilmişti. Soruşturma kapsamında beş yedek asker hakkında ciddi yaralamaya ve ağır istismara ilişkin suçlamalar içeren bir iddianame hazırlanmıştı. Ancak İsrail ordusunun baş askeri savcısı Tuğgeneral İtai Ofir, iddianamenin iptal edilmesi yönünde talimat verdi.

Ağır yaralarla hastaneye kaldırılmıştı

Soruşturma dosyasına göre olay 5 Temmuz 2024’te meydana geldi. Tutuklunun askerler tarafından darbedildiği ve cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

Mahkûm daha sonra ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Tıbbi raporlara göre:

rektum yırtığı,

kırık kaburgalar,

delinmiş akciğer

ve vücudunda çeşitli travmatik yaralar

tespit edildi.

Olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı!

Soruşturma sürecinde güvenlik kameralarına ait görüntülerin basına sızması büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde askerlerin tutukluyu kalkanlarla çevreleyerek kameradan gizlemeye çalıştıkları ve ardından saldırının gerçekleştiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı askerler gözaltına alınmış, ancak bu durum İsrail’de siyasi tartışmalara yol açmıştı.

İsrail Savunma Bakanı'ndan kan donduran açıklama!

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Katz, " Adalet yerini buldu. Baş Savcı Tuğgeneral İtai Ofir'in, Teyman Sahası davalarını IDF askerlerine karşı kapatmaya ve onlara karşı açılan iddianameyi iptal etmeye yönelik kararını selamlıyorum.

Bu dava, önceki Askeri Savcı tarafından bir günahtan doğdu; IDF askerlerine karşı kan iftirası kullanılarak ve suç teşkil eden sorgulama yöntemleriyle. Adaletin yerini bulmasından ve davanın iptal edilmesinden dolayı mutluyum.

IDF adalet sisteminin görevi, zalim canavarlara karşı kahramanca savaşan IDF askerlerini korumak ve kollamaktır; Nuhba teröristlerinin haklarını değil.

Bu kararın yeni bir yola öncülük edeceğinden eminim." dedi.

Netanyahu'nun açıklaması tepki çekti: "Bu kadar uzun sürmesi kabul edilemez!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Kan iftirası olarak bilinen "Yemen Sahası Olayı" davası, 100 Birimi'nin savaşçılarına karşı, İsrail'in dünya nezdindeki itibarını benzeri görülmemiş bir şekilde zedeleyen dava, sonuna ulaştı.

Düşmanlarımızın en kötüsüyle mücadele eden IDF savaşçılarına karşı suç duyurusu niteliğindeki, suç teşkil eden şekilde yürütülen bu dosyayı kapatmak için bu kadar uzun sürmesi kabul edilemez.

İsrail Devleti, kahraman savaşçılarını değil, düşmanlarını takip etmek zorundadır." dedi.

"Biz tebrik etmeleri lazım!" demişlerdi!

Yaşanan kan donduran olayın ardından bazı İsrailli askerler ise, "Bizi tebrik etmeniz lazım." ifadelerini kullanmışlardı.

İşte, o görüntüler...