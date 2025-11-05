Son Mühür - CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise farklı illerde gerçekleştiriliyor. Bu haftaki mitingin adresi ise İstanbul’un Ümraniye ilçesi olarak belirlendi.

Süresi dolan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik açıklamalarda bulunmak üzere sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde kalabalığa hitap etti.

Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde:

''Aykut üzerinden kolumuzu kanadımızı kırmak istemiyorlar. Ne Aykut ne Ekrem Başkanımız boyun eğmediler. Dediler kış gelir soğuk olur, bu meydanlar dolmaz. Ama düşünmedikleri bir şey var, buraya gelenler eyleme geliyor. Bu meydanlara sığmayanlara selam olsun. Ümraniye'ye helal olsun.

İktidara giden yol, sizin rızanızdan geçer. Demokrasi bunu gerektirir. Seçimle gelip seçimle gitmek istemeyenler var. Kadın kollarına, gençlik kollarına güvenmeyen, yargı kolları kurup yargıç eliyle müdahale etmek isteyenler var. Bu Ümraniyeli CHP'li de olsa, AK Partili de olsa, sandığına sahip çıkar, seçtiklerine sahip çıkar. Korkuyu büyüterek iktidarda kalmaya çalışıyorlar.

Güya yenilmez biri vardı. 23 senedir sürekli kazanıyordu. 31 Mart seçimine kadar partisi birinciydi, kendisi kazananıydı. İftiracı suç örgütü lideri tutuksuz, aramızda dolaşıyor. 4 yıl cezasını alsa yattığı süre yetecek olanlar içeride. Hırsız dediniz inandıramadınız, şimdi casus diyorsunuz. Ama bu milletini aldatamayacaksınız!

O hale düştüler ki, bugün sabah devlet mezarlığının çıkışında anlattım. Babalara, evlatlara saldırıyorlar. Ekrem Başkanın babasının şirketi aile şirketi 75 yıllık. Şirkete çöktüler. Bugün öğrendim, emekli maaşını bile bloke etmişler. 85 yaşında adamın hak ettiği emekli maaşına çökecek kadar, bu neyin kini? 85 yaşındaki adamla uğraşmaya mı gücün yetiyor? Yurtdışında Ekrem Başkan'a ödül verdiler. Ödülü alacak Dilek İmamoğlu'nun pasaportunu iptal etmişler.

Senin gözüne bakıyorum Erdoğan! Sen belediye başkanlığı yaptın, yargılandın. Bir gün senin kapına gelen, eşinin yanından alan oldu mu? 30 bin ziyaretçi geldi diye övündün. Dünün mazlumuydun, bugünün zalimisin. Gözünün içine baka baka söylüyorum! Bizimle uğraşan itinle, köpeğine sahip çık! Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Çok daha beterlerini duyacaksın. Çıkmış bugün hararet, şanzıman, dingil, mingil diyor. Bu meydandaki insanlar hak, hukuk, adalet diyor.''

''Akın Gürlek Eti Maden'den maaş aldı''

''Oldukça iyi maaş alınan bir yer. Bugün bu meydanda on altı bin sekiz yüz lira maaş alanlar var, dünya kadar. Bir göreyim, elleri on altı bin sekiz yüz. 168 bin lira on emekli maaşına denk maaş alınıyor. Ama bir bakıyorsunuz: 2 Ekim 2024’te bu göreve atanılıyor. Ardından 29 Kasım 2024’te Etimaden Şirketi’nin Lüksemburg’daki Etimaden Anonim Şirketi’ne, Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez; yabancı dil bildiğine dair belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor, ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri işe uygun liyakatla atanmış isimler.

Şimdi bütün basına yolluyorum: 29 Temmuz 2025’te buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli oldu. Ardından 29 Kasım 2024’te atanıyor; dokuz ay boyunca Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaş alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp “Dedim ya, Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum” deyince, apar topar 6 Ağustos 2025’te yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyor.

Soruyorum: HSK’ya, Adalet Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’na: “Bir başsavcı başka görev alamaz” derken; Etimaden’in Lüksemburg’daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız?

Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum: Lüksemburg’tan ben görmeden Türkiye’den olsa yakalayacağım. Ben görmeden Lüksemburg’tan, yüklü Euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?

Şimdİ şuradan okuyun: 168 bin lira maaşla, boğazda yalıyla, lüks makam araçlarıyla, dünya kadar harcamayla… bunlarla bu iş yapılmaz. Bana verilen görev: Ekrem İmamoğlu’nu tasfiye etmek, diplomasını iptal etmek, CHP’ye ve belediye başkanlarına haysiyet suikasti yapmak bu maaşa yapılmaz, diyorsun?

Ey Erdoğan, sen de “Bu çocuk bu kadar ağır işi, bu kadar haksızlığı bu maaşa yapmaz” mı diyorsun; “Etimaden’den Euro bazında maaş bağlayalım mı” mı diyorsun? Böyleyse bu haysiyet cellatlığının karşılığı, bu devletin şirketinden dışarıda gizli ikinci maaşsa, ikinize de yazıklar olsun! İkinize de yazıklar olsun!!!''

Özgür Özel'in açıkladığı belgeler