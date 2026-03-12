Günümüzde internet siteleri kullanıcı deneyimini geliştirmek ve site performansını analiz edebilmek için çerez teknolojilerinden sıkça yararlanıyor. Çerezler; kullanıcı tercihlerini hatırlamak, site içi davranışları analiz etmek ve reklam teknolojilerinin çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan küçük veri dosyaları olarak biliniyor.

Ancak özellikle analitik ve reklam amaçlı çerezler, kullanıcıların internet üzerindeki davranışlarını takip edebildiği için kişisel veri işleme kapsamında değerlendirilebiliyor.

KVKK kapsamında açık rıza şartı

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel düzenleme olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel veri işleme süreçlerinde belirli şartların yerine getirilmesini zorunlu kılıyor.

Kanunun 5’inci maddesine göre, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişiden açık rıza alınması temel şartlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle zorunlu olmayan çerezlerin kullanılabilmesi için kullanıcıların açık ve bilinçli onay vermesi gerekiyor.

Çerez rehberi web sitelerine önemli yükümlülükler getiriyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan “Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber”, internet sitelerinin çerez kullanımında uyması gereken bazı temel prensipleri ortaya koyuyor.

Rehbere göre web sitelerinin:

Zorunlu olmayan çerezler için kullanıcıdan açık rıza alması

Kullanıcılara çerez tercihlerini yönetebilecekleri bir mekanizma sunması

Çerezleri reddetme seçeneğini açık ve erişilebilir şekilde göstermesi

gerekiyor.

Birçok sitede gerçek tercih seçeneği bulunmuyor

Uzmanlara göre Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok internet sitesinde çerez bannerı bulunmasına rağmen kullanıcıya gerçek bir tercih hakkı sunulmuyor.

Bazı sitelerde yalnızca “kabul et” butonunun yer aldığı, bazılarında ise analitik ve reklam çerezlerinin kullanıcı tercih yapmadan önce otomatik olarak aktif hale geldiği görülüyor. Bu durumun veri koruma mevzuatının hedeflediği kullanıcı kontrolünü zayıflattığı belirtiliyor.

Yerli teknoloji şirketinden değerlendirme

Türkiye’de web teknolojileri geliştiren yerli yazılım şirketi Bildirt, yayımladığı değerlendirmede birçok internet sitesinde çerez bannerlarının yalnızca bilgilendirme amacıyla kullanıldığını ve gerçek bir izin yönetimi sunmadığını ifade etti.

Şirketin analizlerine göre kullanıcıya tek seçenek sunan veya yalnızca bilgilendirme yapan bannerlar, kullanıcıların veri kullanımına ilişkin kontrol sağlamasına yeterli olmuyor.

Çerez yönetim sistemleri öne çıkıyor

Bildirt tarafından geliştirilen çerez yönetim sistemi ise web sitelerinde kullanıcı izinlerinin daha şeffaf şekilde yönetilmesini amaçlıyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar analitik, reklam ve diğer çerez kategorilerini ayrı ayrı kontrol edebiliyor.

Site yöneticileri de kullanıcı izinlerini merkezi bir panel üzerinden takip ederek veri işleme süreçlerini daha düzenli biçimde yönetebiliyor.

Uzmanlar: Kullanıcı güveni için şeffaflık şart

Son yıllarda özellikle medya siteleri, içerik platformları ve e-ticaret sitelerinde trafik analizi ve reklam teknolojileri nedeniyle çerez kullanımı önemli ölçüde arttı.

Uzmanlara göre web sitelerinin çerez yönetiminde kullanıcıya gerçek tercih hakkı sunan sistemlere yönelmesi, hem mevzuata uyum hem de kullanıcı güveninin korunması açısından giderek daha kritik hale geliyor.