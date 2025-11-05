Son Mühür - Reddit’te başlayan bir tartışmada kullanıcılar, tabelanın anlamını çözmeye çalıştı. Bir kullanıcı, işaretin belirli kısıtlamaların sona erdiğini gösterdiğini belirterek, “Bu tabela, hız sınırı, sollama yasağı veya diğer trafik kuralı kısıtlamalarının bittiğini bildiriyor. Bu noktadan sonra sürücüler normal trafik kurallarına geri dönüyor,” yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı da benzer şekilde, “Eğer bu tabeladan önce 60 km/s hız sınırı varsa, artık genel trafik kuralları geçerli olacak,” ifadelerini kullandı.

Birçok Avrupa ülkesinde kullanılıyor

Tabelanın sadece İzlanda’ya özgü olmadığı, Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinde de kullanıldığı ortaya çıktı. Alman otoyollarında bu işaret, hız sınırının sona erdiğini gösteriyor ve bu nedenle yerel sürücüler için oldukça tanıdık bir simge haline gelmiş durumda. Kanadalı bir Reddit kullanıcısı ise kendi ülkesinde böyle bir tabelanın bulunmadığını aktardı. Tartışmaya katılanlar, Avrupa yollarında sıkça rastlanan bu tür işaretlerin turist sürücüler için önemli bir rehber olduğunu vurguladı.

Yeni trafik işaretleri geliyor

Benzer bir şekilde, İspanya’da kısa süre önce S-17a kodlu yeni bir park tabelası kullanıma sunuldu. Bu tabela, belirli alanlarda ve belirli zaman dilimlerinde park etme izni sağlıyor. Altında yer alan semboller, parkın hangi alanlarda (örneğin eczane veya hastane önleri) geçerli olduğunu ve maksimum park süresini gösteriyor. Öte yandan, sürücüler arasında “gece yakıt almanın daha ekonomik olduğu” yönündeki yaygın kanaat de tartışılmaya devam ediyor. Ancak Interfuel uzmanı Gordon Wallis, düşük sıcaklıkların yakıtın yoğunluğunu artırsa da bunun tasarruf açısından pratik bir fark yaratmadığını belirtiyor.