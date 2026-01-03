Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Özel, paylaşımında, Erdoğan’ın geçmişte Maduro ile olan ilişkilerini hatırlatarak, şimdi sessiz kalmasını eleştirdi.

“15 Temmuz’da ilk arayan Maduro’ydu”

Özel, Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maduro’nun kendisini aradığını hatırlattığını belirterek, geçmişte Maduro’ya yönelik destek mesajlarını örnek gösterdi. “Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız” şeklindeki ifadelerin o dönemde Erdoğan tarafından kullanıldığını aktardı.

Özel'in paylaşımında;

"Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan!

“15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu” diyordun.

“Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız” diye seslenip, destek gönderiyordun.

Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında “kardeşim” diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.

Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor.

Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun.

Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun.

Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun.

İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!" ifadelerine yer verildi.